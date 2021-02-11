В Орловской области высадят 110 тысяч деревьев в память о героях ВОВ

Фото: пресс-служба администрации Орловского района

Весной в Орловской области продолжится акция «Сад Памяти». Она стартовала в 2020 году и была приурочена к подвигу советских солдат и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

За время проведения акции в нашем регионе высадили 106 тысяч деревьев на площади 115 га. Сады Памяти появились практически в каждом районе области рядом со школами, мемориалами, возле домов ветеранов.

В 2021 году организаторы акции планируют высадить 110 тысяч саженцев на площади 116 га.

- Памятные посадки вновь появятся в районах и на землях лесного фонда региона. Лесоводы уже определяют локации и породный состав посадочного материала, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.