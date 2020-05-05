Орловские волонтеры высадили Сад Памяти возле дома ветерана в Ливнах

5 Май 2020 2020-05-05T10:46:02+03:00

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В Орловской области продолжается акция «Сад памяти». Волонтеры, общественники и просто неравнодушные жители региона планируют высадить более 600 тысяч деревьев, в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Свои Сады памяти появились уже в Тросне, Орле, Урицком, Малоархангельском, Залегощенском и Орловском районах. Теперь к акции присоединились и Ливны.

Теперь сад Тамары Михайловны украсит молодая вишня. Фото: Волонтеры Победы

30 апреля в районном центре, в аллее в городском парке культуры и отдыха, городские власти, волонтеры и представители мотодвижения «МОТОLIFE ЛИВНЫ» высадили 100 саженцев лип, сосен и берез.

В продолжение акции участники движения «Волонтеры Победы» навестили участницу Великой Отечественной войны, ветерана-блокадника Тамару Михайловну Могилевцеву.

- Мы пожелали Тамаре Михайловне крепкого здоровья и долгих лет жизни, подарили георгиевскую ленточку и высадили перед ее окнами молодое дерево вишни. При этом мы всегда соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, - рассказали «КП» волонтеры.

Напоминаем, орловцы могут принять участие в акции дистанционно. Для этого необходимо высадить дерево на даче, сфотографировать и выложить в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома. Информацию о местонахождении своего «Сада памяти» можно также нанести на интерактивную карту акции на сайте садпамяти2020.рф

ИСТОЧНИК KP.RU