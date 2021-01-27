В Орловской области участились ДТП с участием детей и подростков. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Накануне, 26 января, в Орле состоялась встреча руководства регионального УГИБДД с журналистами. В центре внимания – аварийность на дорогах региона в 2020 году.

По информации начальника ведомства полковника полиции Александра Коршунова, в целом количество ДТП сократилось на 12,2%. За год произошло 5359 дорожно-транспортных происшествий. Снизилось количество аварий по вине пешеходов.

Однако наметился рост количества ДТП с участием несовершеннолетних. Их стало больше на 22%. Всего год произошло 99 аварий с участием детей и подростков. Погибли пять несовершеннолетних, самому старшему было 14 лет.

Трое детей погибли во время автомобильных аварий во Мценском, Ливенском и Орловском районах. Еще двое малышей погибли в городе Ливны - один ребёнок-велосипедист погиб по вине взрослого, еще одного мальчика насмерть сбили в темное время суток на обочине дороги.