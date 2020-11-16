В Орле почтили память детей, погибших в ДТП в 2020 году. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В минувшую пятницу, 13 ноября, накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП, в Орле вспоминали о детях, чьи жизни унесли аварии на дорогах. Таких в этом году пять. Самому старшему ребенку было всего 14 лет.

Трое детей погибли во время автомобильных аварий во Мценском, Ливенском и Орловском районах. Еще двое малышей погибли в городе Ливны - один ребёнок-велосипедист погиб по вине взрослого, еще одного мальчика насмерть сбили в темное время суток на обочине дороги.

Таким образом, Аллее памяти неподалеку от Успенского (Михаило-Архангельского) собора в Орле увеличилась на пять молодых деревьев. Здесь ее разбили еще в 2012 году. К сожалению, с тех пор аллея пополняется ежегодно. В ней уже более 30 деревьев.

В память о погибших в соборе отслужили панихиду, вспомнили всех поименно.

- Во всех районах области в этот день прошли обряды освещения мест концентрации ДТП. Кроме того, в школах подготовили тематические видеоролики по дорожной проблематике, которые разместили на страницах ведомственных интернет ресурсов, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.