Приближается один из главных православных праздников — Крещения Господня. По традиции 19 января христиане запасаются освященной водой, хотят на праздничные богослужения в храмы. Некоторые даже отваживаются окунуться в купели.В этом году пандемия коронавируса все же внесет коррективы в праздничные действа. Жителям Орловской области рекомендуют воздержаться от мероприятий с большим скоплением людей. Крещенскую воду желающим доставят волонтеры.- Конечно, ничто не сможет заменить похода в храм, праздничного богослужения, но уверен, акция по доставке крещенской воды в каждый дом необходима, - подчеркнул Михаил Вдовин, вице-спикер Орловского облсовета.Обратиться за помощью волонтеров можно по номеру: 55-48-22.ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:Орловский священник: «Крещенская вода грехи не смывает». В преддверии Крещения Господня «Комсомолка» попросила представителя церкви ответить на главные вопросы о православном празднике (подробнее).