Орловский священник: «Крещенская вода грехи не смывает»

В грядущее воскресенье, 19 января, сотни жителей Орловской области окунутся в купели. В праздник Крещения Господня у иорданей с каждым годом собирается все больше людей. При этом окунаются в освященную воду не только верующие орловцы: для многих ритуал стал своего рода развлечением. А еще принято считать, что крещенская вода смывает все грехи: мол, весь год вел себя, как заблагорассудится, а в январе искупался в крещенской водичке, и совесть чиста.

Правда ли 19 января в проруби можно смыть грехи? Откуда пошла традиция крещенских купаний? Имеет ли освященная в этот праздник вода целебные свойства? Эти вопросы мы задали священнику Дмитрию Степаненкову, руководителю отдела религиозного образования и катехизации Орловской епархии.

- Какова история праздника Крещения Господня?

- В Древней Церкви, в первые века христианства, праздник Крещения был неотделим от Рождества Христова и отмечался под именем "Богоявления". Позже это стали два самостоятельных праздника. В праздник Крещения Господня мы вспоминаем событие, когда Христос Спаситель пришёл на реку Иордан к Предтече Иоанну и принял от него Крещение в воде, тем самым освятив природу воды. Именно поэтому мы и освящаем воду особым чином, который используется только в дни праздника Крещения Господня - 18 и 19 января.

- А как родилась, и какой смысл имеет традиция крещенских купаний?

- Сложно найти корни именно Крещенских купаний, предположу, что эта традиция имеет под собой основание - купание в источниках, которых множество в нашей стране. А купание именно на праздник Крещения родилось, скорее всего, как подражание самому Христу, принявшему в этот день Крещение.

Но в наши дни, к сожалению, большинство ныряющих в прорубь делают это, не вспоминая о Боге и Церкви, даже не заходя в храм, что, естественно, вызывает сожаление. Тем более, употребление спиртных напитков недопустимо в таком случае.

- Правда ли, что вода, освященная в крещенский сочельник или сам праздник Крещения, имеет целебные свойства?

- Да, в Церкви имеется даже особое наименование для этой воды - "Великая Агиасма", что с греческого языка переводится как "Великая Святыня". Нет разницы в том, набрать домой воду 18-го или 19-го января: это одна и та же вода, которая освящается одним и тем же чином и в Сочельник, и в день Крещения Господня.

- Многие считают, что крещенская вода смывает все грехи. Так ли это? И зачем вообще окунаются в иордань?

- Нет, к сожалению, это расхожий миф, не имеющий под собой христианского основания. Грехи нам прощаются только в одном единственном случае - если мы в них каемся. Покаяние - это не одномоментное действие, а продолжительный процесс, подчас, на всю нашу жизнь. Готовясь к Причастию, человек вспоминает свои греховные поступки, иногда записывает их, чтобы не забыть ничего, а, приходя на исповедь, кается перед Богом в присутствии свидетеля - священника - в своих грехах, и получает от Бога прощение через молитву священнослужителя о нем. Поэтому всем желающим омыть свои грехи сначала стоит прийти в храм для очищения души, а затем, при желании, окунуться в иордань.

- Как правильно провести праздник Крещения Господня?

- Накануне - Сочельник - день строгого поста, когда мы приготавливаем себя к принятию Святыни через отказ от пищи животного происхождения. Как и в любой другой христианский праздник, как и в каждый воскресный день, все без исключения православные христиане должны посвятить день Богу: посетить храм, причаститься за Божественной литургией, провести день в творении добрых дел, отвлекшись от повседневной суеты и рутины. А после литургии можно и в проруби искупаться для укрепления телесного здоровья, но только не во вред ему. И, конечно же, с молитвой ко Господу.