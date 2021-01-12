В понедельник, 11 января, в Орле состоялось заседание регионального оперштаба. В центре внимания – вакцинация от коронавируса. Она массово началась 4 января 2021.По данным Департамента здравоохранения Орловской области, привились уже 637 человек, из них 324 человек уже полностью завершили вакцинацию, получив первую и вторую дозу вакцины «Спутник V». Еще более 700 человек записались на прививки и ждут своей очереди.- В регион поступило 1342 дозы вакцины «Спутник V». В конце января ожидается поставка еще 1300 доз вакцины, - сообщил Иван Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области.В настоящее время действуют 7 прививочных пунктов. Однако вскоре планируется открыть еще 9 пунктов вакцинации.Записаться на прививку можно дистанционно, через портал госуслуг.