В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса, до конца года в регион ожидается поставка около 33 тысяч доз \\"Спутника V\\". Записаться на бесплатную прививку можно сейчас онлайн.Стать в очередь за вакциной можно через онлайн-регистратуру области. Необходимо выбрать медицинское учреждение, удобные дату и время. Единственное, нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.Напомним, что желающие привиться должны обратить внимание на противопоказания: хронические заболевания или обострения, наличие других прививок в последние 30 дней, беременность, заболевание ОРВИ.