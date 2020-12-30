В Орловской области 80 предпринимателей смогли дождаться обещанных денег за поставку школьного питания, обслуживание оргтехники муниципальных учреждений и проведение благоустройства территорий. Задолженность оказалась многомиллионной.Напомним, на минувшей неделе тему долгов муниципалитетов перед предпринимателями затронул Владислав Малкин на итоговой пресс-конференции. Тогда он подчеркнул, что проблема имеет системный характер. Напомнил он и об уголовном деле о халатности чиновников администрации Орла.Сегодня стало известно, что облцентр, а также администрации Глазуновского, Залегощенского, Болховского и Малоархангельского районов выплатили задолженность по муниципальным контрактам на сумму более 100 млн рублей.- Несмотря на то, что предприниматели свои обязательства выполнили, должностные лица органов местного самоуправления не принимали мер к своевременной оплате соответствующих сделок, - пояснили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.