В четверг, 24 декабря, в прокуратуре Орловской области состоялась большая пресс-конференция главы ведомства Владислава Малкина с представителями ведущих СМИ региона. Одна из основных тем обсуждения стало соблюдение прав предпринимателей, многие из которых в этом году понесли не малые убытки из-за пандемии коронавируса.Так, прокуратура проанализировала сформированный план проверок организаций среднего и малого бизнеса на будущий год. Их было предлагалось 2516, ведомство отклонило более 500 необоснованных.Помимо зачастую чрезмерного давления на предпринимателей, Владислав Малкин подчернил непростую ситуацию с долгами муниципалитетов за выполненные частными организациями работы.- Большая проблема области - это то, что с предпринимателями не расплачиваются за уже выполненные работы. В надежде выделение средств из областного бюджета, заключаются муниципальных контактов, условиях которых заведомо не могут быть выполнены и оплачены, - пояснил главный прокурор Орловской области.По словам Владислава Малкина, проблема носит системный характер из-за того, что при формировании бюджета на год не учитывается кредиторская задолженность за предыдущий период.- Когда для меня стала очевидной эта ситуация, тогда было возбуждено уголовное дело на должностных лиц администрации города Орла, по вине которых образовался долг в размере 800 миллионов рублей перед предпринимателями. В настоящее время готовятся объективные данные, чтобы предъявить обвинения чиновникам, которые умышленно создавали такую ситуацию, - рассказал журналистам глава ведомства.На данный момент муниципалитеты погасили долги перед предпринимателями на сумму свыше 550 млн рублей.