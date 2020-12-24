Сегодня федеральный оперштаб представил обновленные данные о распространении коронавируса в Орловской области и его последствиях. Согласно информации, число жертв COVID-19 в регионе достигло 250.За прошедший день зафиксировано еще 3 летальных исхода, у всех скончавшихся пациентов было лабораторно подтверждено наличие коронавируса. Если приводить данные за последние 3 недели, то в Орловской области ушло из жизни 43 человека, инфицированных COVID-19. Регион достиг морального порога в 250 смертей.При этом, по данным федерального оперштаба, на 100 тысяч человек в регионе 33,5 на 100 тысяч человек.Мы следим за развитием ситуации.