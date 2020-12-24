Сегодня, 24 декабря, в Прокуратуре Орловской области прошла большая встреча главы ведомства Владислава Малкина с журналистами. В центре внимания оказались главные болевые точки жизни в нашем регионе.Общаясь с представителями ведущих изданий Орловской области Владислав Малкин отметил, что чаще всего люди приходят в прокуратуру от безысходности, потеряв надежду, что их услышат чиновники и специалисты различных организаций.- Люди очень часто жалуются на равнодушие, на закрытые перед ними двери, на то, что они не могут добиться правды по целому ряду вопросов, - подчеркнул прокурор Орловской области.В этом году в ведомстве активно начали проводить личные тематические приемы по вопросам задолженности зарплат, нарушения прав предпринимателей, переселению из аварийного жилья и обманутым дольщикам. По словам Владислава Малкина, подобное прямое общение с орловцами помогло вскрыть множество проблем, а значит и активизировать процесс их решения.Особое впечатление на главного прокурора региона произвела ситуация с ребятами из Болховского детского интерната для инвалидов, которым просто забыли выделить положенное им жилье. Запечатлелась в памяти и история жизни людей в аварийных домах, куда страшно зайти из-за плесени и бегающих крыс.- Большинство вопросом может решиться в считанные дни, если заниматься ими на местах, работать с людьми. Я не понимаю, зачем нужно ждать вмешательства прокуратуры. Конечно, со своих подчиненных я тоже строго буду спрашивать, если они не вовремя реагировали на проблемные ситуации и обращения граждан, - подчеркнул Владислав Малкин.В рамках пресс-конференции руководитель регионального ведомства ответил на вопросы журналистов о ситуации с переселением орловцев из аварийного жилья, мусорной реформе, расследовании дел о юбилейных объектах, коррупции, организации школьных маршрутов, а также долгам муниципалитетов перед предпринимателями.Об итогах пресс-конференции мы расскажем в ближайшее время отдельно на нашем сайте.