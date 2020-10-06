Под Орлом на чиновников завели уголовное дело из-за аварийного дома

Жители Нарышкино пожаловались прокурору областина затянувшееся переселение . Фото: пресс-служба региональной Прокуратуры

В Орловской области вновь на повестке дня проблемы с аварийным жильем. На этом раз добиться положенных по закону квартир не смогли жители дома №25 по улице Чапаева в Нарышкино. Отчаявшиеся люди обратились за помощью в прокуратуру.

Как выяснилось, дом признали аварийным еще в 2015 году, а расселить и снести должны были до 30 июня 2017 года. Правда, установленный срок давно миновал, но нового жилья или выкупной стоимости квартир никто так и не получил.

- Прокурор области объявил главе администрации поселка Нарышкино предостережение. На основании материалов проверки в отношении должностных лиц администрации возбуждено уголовное дело статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.