Коронавирус в Орловской области: почти 1800 школьников перешли на «дистанционку»

Почти 1800 орловских школьников перешли на «дистанционку» Фото: Архив "КП"

Уже совсем скоро, 26 декабря, орловские школьники отправятся на зимние каникулы. Однако пока образовательный процесс продолжается, причем для 1788 учеников – в дистанционном формате.

Напомним, тотального перевода детей на «удаленку» в этом учебном году не планируют. Однако родители сами могут принять решение, написать заявление и ребенок будет учиться дома по индивидуальному плану.

По последним данным Роспотребнадзора, в Орловской области за неделю количество несовершеннолетних, заразившихся COVID-19, выросло на 19%. Сейчас лечение проходят 215 школьников.

Кроме того, не дремлет и сезонное ОРВИ. Заболевание диагностировано у 4835 школьников и 1846 воспитанников детских садов.

В настоящее время в Орле из-за коронавируса в 18 школах закрыты на карантин 34 класса и еще один класс из-за ОРВИ. Полностью ушедших на карантин детских садов нет. Закрыты 2 группы в обцентре.

- На сегодняшний день 104 образовательные организации находятся на смешанной форме обучения, - рассказала на заседании оперштаба Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области.