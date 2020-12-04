В Орловской области «ВАЗ» врезался в фуру с прицепом

В Покровском районе «ВАЗ» врезался в фуру с прицепом. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня, 4 ноября, в Покровском районе произошла авария. На 72 километре автодороги «Орел-Тамбов» столкнулись «ВАЗ 21074» и «Скания» с прицепом.

ДТП случилось в районе половины второго часа ночи. 30-летний водитель легковушки не уступил дорогу фуре, пользующемуся преимущественным правом в движении. В итоге столкновения избежать не удалось.

На месте аварии работали сотрудники 30-ой пожарно-спасительной части и специалисты Госавтоинспекции.

- В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил телесные повреждения, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Напомним, это не единственная авария на трассе «Орел-Тамбов» за последние сутки. Сегодня утром здесь произошло трагическое ДТП. Погиб 32-летний мужчина.