В Орле не стали брать под стражу экс-чиновника горадминистрации Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают расследовать дело о в несвоевременном расселении аварийных домов. В роли обвиняемого – бывший начальник управления городского хозяйства и транспорта Роман Игнатушкин. Ему были предъявлены обвинения сразу по пяти эпизодам преступления в рамках статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия).

Напомним, на прошлой неделе прокуратура и следствие ходатайствовали о взятии экс-чиновника под стражу. Вопрос рассмотрели в Советском районном суде, однако поводов для удовлетворения ходатайства не нашли.

- Рассмотрев ходатайство следователя и представленные материалы, отказал в избрании Игнатушину меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходатайстве не приведено убедительных доказательств того, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия или суда, либо иным образом воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.