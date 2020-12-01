Иван Залогин о коронавирусе: "Орловская область готова к вакцинации"

Иван Залогин провел онлайн-брифинг с журналистами

Сегодня, 1 декабря, руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин провел онлайн-брифинг с журналистами. Темой встречи по традиции стала ситуация с коронавирусом в регионе, в частности речь зашла о готовности Орловской области к массовой вакцинации.

По словам Залогина, регион готов к старту прививочной кампании. В этом месяце поступит вторая партия, больше 600 доз вакцины "Спутник V". Прививки получат работники медицины, делать уколы будут в 16 больницах и поликлиниках.

- В медучреждениях имеется необходимое оборудование для хранения, ведется дозакупка морозильников, хладоэлементов. Чтобы получить вакцину и начать вакцинацию тех объемов которые запланированы на декабрь - все готово, - сообщил Иван Залогин.