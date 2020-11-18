Иван Залогин о коронавирусе: "Массовая вакцинация медиков начнется в декабре"

Массовая вакцинация медиков начнется в декабре Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области медики станут массово получать вакцину от коронавируса в декабре. Об этом сообщил глава областного депздрава Иван Залогин в ходе сегодняшнего онлайн-брифинга с журналистами.

Как отметил чиновник, на данный момент прививки получило 42 медицинских работника. В следующем месяце же ожидается поставка второй партии вакцины "Спутник V", тогда большее число врачей и медперсонала сможет сделать прививку.

- Массовая вакцинация медработников пройдет в декабре. По регионам будет поставляться большее количество вакцины, чем ранее. В Орловскую область поступит более 600 доз, - рассказал Иван Залогин.

Также сформирован реестр добровольцев: более полутора тысяч орловцев готовы сделать прививку.

Глава департамента здравоохранения сообщил и о поставке в регион экспресс-тестов на коронавирус, позволяющий определять наличие заболевания за несколько минут.