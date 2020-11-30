Орловцы могут познакомиться с рассекреченными ФСБ документами о войне

.

Жители Орловской области могут познакомиться с рассекреченными ФСБ документами, рассказывающими об ужасах военных лет. В рамках всероссийского проекта "Без срока давности" стали известны подробности о преступлениях нацистов на орловской земле.

Цель проекта - рассказать о трагедиях Великой Отечественной войны, о преступлениях против мирного населения, а также сохранить историческую память об этом.

- В рамках составления основы регионального тома издания для публикации было выявлено и обработано около 400 документов и фотографий, наиболее полно показывающих все стороны созданного на оккупированных территориях режима террора и насилия. В общероссийскую базу данных "Без срока давности" внесено 314 документов о зверствах немецко-фашистских захватчиков на оккупированной врагом территории Орловской области в 1941–1943 годы, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

До конца 2020 года все желающие могут посетить выставку архивных документов, расположенную в главном корпусе ОГУ им. Тургенева. Также стендовая выставка организована на Привокзальной площади. Губернатор Андрей Клычков поручил организовать выставки и в районах области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опубликованы документы о массовых казнях на оккупированной орловской земле в годы Великой Отечественной войны. Согласно им, гитлеровцы, а именно советские граждане перешедшие на сторону врага, устроили массовую казнь мирного населения. Не было пощады ни старикам, ни женщинам, ни детям...(далее)