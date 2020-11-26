"Старух расстреливали за сухари для партизан, детей за то, что они дети": опубликованы рассекреченные документы о казнях мирных жителей под Орлом

Опубликованы документы о массовых казнях на оккупированной орловской земле в годы Великой Отечественной войны Фото: Ольга СУПОНЕВА

Опубликованы документы о массовых казнях на оккупированной орловской земле в годы Великой Отечественной войны. Согласно им, гитлеровцы, а именно советские граждане перешедшие на сторону врага, устроили массовую казнь мирного населения. Не было пощады ни старикам, ни женщинам, ни детям.

Документы рассекретило Управление ФСБ России по Омской области (именно здесь находится архив СМЕРШ, военной контрразведки), передает РИА Новости. Сразу после освобождения Орловщины, которая была оккупирована фашистами с 1941 по 1943 год, контрразведчики собрали материалы, свидетельствующие о нечеловеческих зверствах приверженцев гитлеровского режима. «КП» изучила рассекреченные материалы.

НЕ ЩАДИТЬ НИКОГО

Документы, собранные на основании показаний свидетелей, рассказывают о жестокости и варварстве гитлеровцев в нескольких районах Орловщины. Стоит отметить, что сегодня некоторые из указанных территорий относятся к Брянской области, но в 1943 году кровь проливалась на земле орловской.

Начальник СМЕРШ (Смерть Шпионам) 11 гвардейской армии полковник Николай Митрофанов передает документы начальству со спецзапиской в 1943 году. Записка гласит:

- …немецкие власти широко развернули сеть карательных отрядов, жандармских, полицейских, военных и других карательных комендатур, учиняли репрессии и массовые злодеяния в отношении мирных жителей.

Особенно зверской карательная политика фашистов была в Знаменском районе Орловской области. По неполным данным здесь было расстреляно и казнено более 200 человек из числа мирного населения и советского актива. Основание для казни – «неповиновение немецким властям». Гитлеровцы не щадили никого. Согласно документам, в Знаменском районе в 1942 году был создан карательный отряд «Украинская Компания». Участниками его становились советские граждане, враждебно настроенные к политике советской власти.

«ДЯДЕНЬКА, НЕ СТРЕЛЯЙТЕ»

В прошлом судимые кулаки, репрессированные, торговцы, криминальные элементы – вот из какого контингента состояли карательные отряды. Эти люди, точнее судя по их поступкам нелюди, были наделены широкими полномочиями вести расправу над не повинующимся немецкой власти гражданами. По сути, бандиты наделенные властью и правом совершать расправу, грабили и убивали мирных орловцев.

Так, в документах упоминается староста одной из деревень Знаменского района. Ранее он был репрессирован и осужден на 5 лет за кражу. С приходом немецких захватчиков сам изъявил желание всячески им помогать. Из показаний старосты, Петра Музалевского:

- Всей моей деятельностью руководило чувство личного озлобления против Советской власти. Злоба и месть за прошлые обиды влекли меня к борьбе с большевиком.

Вооружены каратели были до зубов: винтовками, автоматами, пулеметами и даже минометами, широко была развита сеть агентуры, вычислявшая партизан, советских активистов, которых ждала неминуемая смерть.

Впрочем, судя по отчету Митрофанова руководству, не нужно было быть партизаном или совершать другие действия неугодные немецким властям. Пожилых и стариков расстреливали за то, что они готовят сухари для партизан либо знают их, но не выдают. Детей убивали за то, что они дети.

В документах упоминаются по-настоящему жуткие показания свидетеля. Он говорит, что слышал как две девочки кричали и умоляли «дяденька, не стреляйте». Но раздались выстрелы. По сути, уничтожали всех, кто был не пригоден для тяжелого труда во благо немецкой армии.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Опубликованные материалы далеко не первые в своем роде, освещающие все ужасы военного времени и злодеяния фашистов и их приверженцев на орловской земле. После того, как ФСБ рассекретила военные архив, в Следственном Комитете России было создано отделение по расследованию дел связанных с реабилитацией нацизма – дел, не имеющих срока давности.

В регионах РФ прокатилась волна уголовных дел, не обошедшая стороной и Орловскую область.

Летом 2020 года поисковики обнаружили на территории Должанского и Шаблыкинского районов останки мирных жителей, с которыми жестоко расправились. В Должанском районе 4 человеческих скелета с множественными прижизненными повреждениями фактически были пронизаны следами от выстрелов. А в Шаблыкинском районе из земли удалось поднять останки 14 человек. Установлена точная дата их расстрела – 20 мая 1942 года.

- Злодеяния оккупантов подтверждаются показаниями родственников погибших, местных жителей, архивными документами. В настоящее время в производстве находятся два уголовных дела по статье 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Также проверяются сведения о причастности к одному из преступлений финских солдат, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

По официальным данным за время оккупации гитлеровцами на орловской земле было убито свыше 80 тысяч мирных жителей. Свыше 200 тысяч человек угнали на каторгу в Германию.

Отметим, что в октябре российский суд впервые признал действия немецких властей по отношению к советским гражданам геноцидом, а расстрелы мирных жителей назвали преступлением против человечества.