17 Июль 2020 2020-07-17T15:13:11+03:00

В Орловской области СК возбудил два дела из-за фашистских злодеяний во время войны Фото: Архив "КП"

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Орловские поисковики продолжают обследовать территорию области. Зачастую страшные находки времен войны им приходится доставать не только на полях сражений, но и в самих деревнях и селах.

Так, в этом году на территории деревни Третье Нижнее Долгое Должанского района было найдено место расстрела местных мирных жителей в 1942 году. Четыре человеческих скелета с множественными прижизненными повреждениями фактически были пронизаны следами от выстрелов.

Еще одно место расстрела мирных жителей найдено в деревне Погорельцево Шаблыкинского района. Здесь из земли удалось поднять останки 14 человек. Установлена точная дата их расстрела – 20 мая 1942 года.

- Злодеяния оккупантов подтверждаются показаниями родственников погибших, местных жителей, архивными документами. В настоящее время в производстве находятся два уголовных дела по статье 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Также проверяются сведения о причастности к одному из преступлений финских солдат, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Напомним, по официальным данным за время оккупации гитлеровцами было убито свыше 80 тысяч мирных жителей. Свыше 200 тысяч человек угнали на каторгу в Германию.

ИСТОЧНИК KP.RU