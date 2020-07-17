2020-07-17T15:13:11+03:00
Общество

В Орловской области СК возбудил два дела из-за фашистских злодеяний во время войны

Поисковики обнаружили человеческие останки в Должанском и Шаблыкинском районах
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области СК возбудил два дела из-за фашистских злодеяний во время войныВ Орловской области СК возбудил два дела из-за фашистских злодеяний во время войныФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Орловские поисковики продолжают обследовать территорию области. Зачастую страшные находки времен войны им приходится доставать не только на полях сражений, но и в самих деревнях и селах.

Так, в этом году на территории деревни Третье Нижнее Долгое Должанского района было найдено место расстрела местных мирных жителей в 1942 году. Четыре человеческих скелета с множественными прижизненными повреждениями фактически были пронизаны следами от выстрелов.

Еще одно место расстрела мирных жителей найдено в деревне Погорельцево Шаблыкинского района. Здесь из земли удалось поднять останки 14 человек. Установлена точная дата их расстрела – 20 мая 1942 года.

- Злодеяния оккупантов подтверждаются показаниями родственников погибших, местных жителей, архивными документами. В настоящее время в производстве находятся два уголовных дела по статье 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Также проверяются сведения о причастности к одному из преступлений финских солдат, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Напомним, по официальным данным за время оккупации гитлеровцами было убито свыше 80 тысяч мирных жителей. Свыше 200 тысяч человек угнали на каторгу в Германию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Орла накопил штрафов ГИБДД на 600 тысяч рублей
Больше тысячи трехсот орловских школьников сдали ЕГЭ по истории и физике
Сельская драма: орловец избил возлюбленную за нарушение запрета пить пиво
Орловец поехал на пруд отдыхать, а вернулся домой избитый и без телефона
В Орловской области СК возбудил два дела из-за фашистских злодеяний во время войны
Выходные 18-19 июля в Орле обещают быть теплыми и солнечными
В Орле снова объявлен особый противопожарный режим
Орловчанкам больше не придется самим оформлять СНИЛС на ребенка
В орловской многоэтажке из-за электросчетчика произошел пожар
В Орловской области разыскивают 32-летнего пропавшего мужчину
Жителей региона приглашают на конкурс «Ожившие герои Орловского края»
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 17 июля
Орловчанка хотела продать дачу через интернет и осталась без сбережений
К концу июля в Орловской области планируют на 70% закончить ремонт дорог
Упитанные и воспитанные: глава Орловского района раздает щенков
Под Орлом сгорела баня
В Орловской области откроются 42 Центра образования «Точки роста»
Двое орловцев, насмерть забившие знакомого, пойдут под суд