На трассе под Орлом "Тойота" вылетела в кювет и врезалась в столб

Женщина-водители пострадала в ДТП под Орлом Фото: Архив "КП"

На трассе под Орлом покалечилась женщина-водитель. Ее иномарка слетела с дороги и врезалась в столб.

ДТП случилось глубокой ночью 22 ноября, примерно в половине четвертого. 37-летняя водитель ехала за рулем машины марки "Тойота" по дороге М-2 "Крым". В какой-то момент (в районе 416 километра) она не совладала с управлением своим транспортом, как пояснили в ГИБДД, выбрала не соответствующую дорожным условиям скорость. Автомобиль съехал с проезжей части в правый по ходу движения кювет, а затем "затормозила" об опору ЛЭП.

- В результате ДТП водитель получила травмы, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Прошедший уикенд в Орловской области, к сожалению, был богаты на ДТП с печальными и трагическими последствиями. Так, вечером пятницы четыре человека погибли в столкновении двух легковушек на встречке, а в субботу днем, насмерть разбился юный водитель "ВАЗа" в лобовом столкновении с грузовиком.

Всего же за выходные госавтоинспекторами зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 8 аварий с пострадавшими.