Иван Залогин: в Орловской области развернуто 1372 ковидных койки

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Глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин рассказал о ситуации со специализированным коечным фондом для коронавирусных больных. На утром 20 ноября в медучреждениях региона развернуто 1372 места для заразившихся COVID-19.

На днях вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у Президента упомянула Орловскую область в числе регионов, где ситуации с коечным фондом наиболее сложная.

- По нормативу Минздрава у нас 21% исходя из свободных коек, по факту порядка 80 свободны, идет выписка. Работаем в таком режиме уже полтора месяца, от недели к неделе, учитывая что мы своевременно организуем дополнительные койки, у нас есть возможность госпитализировать тех, кто в этом нуждается, - отметил во время сегодняшнего онлайн-брифинга Иван Залогин.

Чиновник подчеркнул, что в регионе нет какого-то отдельного корпуса или госпиталя, который был бы в резерве. Также он отметил, что сегодня в Кромах (Кромская ЦРБ) развернут 70 ковидных коек, они обеспечены медицинскими работниками. Ведется работа и по перепрофилированию хирургического отделения больницы им. Семашко в коронавирусный госпиталь.

- Мы объективно показываем ту информацию которая есть, будем продолжать работать, - подчеркнул Залогин.