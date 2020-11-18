Татьяна Голикова назвала Орловскую область в числе регионов с самой сложной ситуацией по COVID-19

Сегодня Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства в режиме видеоконференции, посвященное теме распространения коронавируса в регионах России. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала президенту о ситуации, складывающейся вокруг COVID-19, в субъектах РФ. В числе областей с самой сложной ситуацией оказалась Орловская область.

Татьяна Голикова, оценивая текущую ситуацию, отметила, что в ряде регионов России обстановка с коечным фондом остается тяжелой. Голикова назвала Чувашию, Севастополь и Орловскую область в числе субъектов РФ с самой сложной ситуацией.

- Несмотря на напряженность ситуации, в целом в стране ситуация контролируемая, но требующая быстрых мер реагирования на те проблемы, которые возникают. В регионах, где введены ограничения и осуществляется жесткий контроль за их соблюдением отмечается стабилизация и даже постепенное затихание процесса распространения, - отметила вице-премьер.