Коронавирус в Орловской области: более 11 тысяч человек смогли победить болезнь

В Орловской области количество излечившихся от коронавируса жителей превысило 11 тысяч Фото: Архив "КП"

В Орловской области количество излечившихся от коронавируса жителей превысило 11 тысяч. Мы собрали последние новости о количестве выздоровевших пациентах.

За последние сутки выписано по выздоровлению рекордное за последние недели количество жителей: медицинские учреждения покинули или сняты с домашнего наблюдения 225 пациентов. Таким образом область перешагнула порог в 11 тысяч выздоровевших и на 18 ноября 2020 года статистика оперативного штаба говорит об 11 200 победивших COVID-19 орловцев.

Однако стоит отметить, что фиксируются и случаи повторного заражения. При этом вновь переносящие коронавирусную инфекцию болеют тяжелее, чем в первый раз.

На 18 ноября 2020 года в Орловской области зафиксировано 14 354 случая заражения коронавирусом среди населения.

Мы следим за развитием ситуации.