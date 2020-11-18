Коронавирус в Орловской области, последние новости на 18 ноября 2020: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 18 ноября 2020 года Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб представил свежую статистику о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 18 ноября 2020 года.

За сутки в Орловской области вновь подтвердилось больше сотни случаев заболевания среди населения: заразилось еще 139 орловцев. Суммарно, не обошел стороной COVID-19 14 354 человека.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения по выздоровлению за прошедший день сразу 225 пациентов. Таким образом регион перешагнул порог в 11 тысяч выздоровевших: победило коронавирус за месяцы наблюдения 11 200 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб и о еще 2 скончавшихся пациентах с диагностированным COVID-19. В Орловской области пандемия унесла жизни 173 человек.

Инфографика яндекс.ру

По данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области, на прошлой неделе в форме ОРВИ заболевание проявилось у 76,1% инфицированных. Бессимптомно переносят COVID-2019 почти 5% человек. Еще у 19,1% инфекция переносится в форме внебольничных пневмоний.

Несколько изменится работа учетно-заградительных постов, расположившихся на въездах в регион. Теперь здесь не будут дежурить медицинские работники. Вахту продолжат нести сотрудники ГИБДД, при необходимости они и будут направлять приезжающих в медучреждение. Освободить медиков от обязанности дежурить при учетно-заградительных постах решено в связи с тем, что пик возвращения жителей Орловщины из других регионов прошел.

Еще одно изменение коснулось запрета на работу заведений общепита по ночам (с 23.00 и до 6.00): разрешили работать по ночам придорожным кафе.

Продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. На нарушителей составляют протоколы об административном правонарушении, далее – штраф. По данным регионального Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, за весь период пандемии выявлено 112 нарушений масочного режима.