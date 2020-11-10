Коронавирус в Орловской области: в новом корпусе Кромской ЦРБ лечатся уже более 40 человек

Корпус на 140 коек был открыт в районной больнице 6 ноября. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

В Орловской области по-прежнему не простая ситуация с коечным фондом для заразившихся коронавирусом. Отрывшийся 6 ноября корпус Кромской ЦРБ, переоборудованный под прием COVID-пациентов, начал заполняться. В нем лечатся уже 41 орловец.

Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.

- Мы продолжаем искать возможности для увеличения специализированного коечного фонда. Задействуем все имеющиеся резервы, в том числе потенциал районных больниц, стараемся снять нагрузку с медучреждений города Орла, занимающихся лечением коронавируса. В Кромской ЦРБ была проведена вся необходимая подготовительная работа: оснащение кислородом, закупка соответствующего медицинского оборудования и мебели. Вопрос по обеспечению дополнительными кадрами также практически решен, - пояснил глава региона.

Ранее о ситуации с нехваткой мест для больных коронавирусом рассказал в своих соцсетях вице-спикер облсовета Михаил Вдовин, который сейчас проходил лечение в больнице Боткина.