Коронавирус в Орловской области: спортивные мероприятия вновь без зрителей

Спортивные мероприятия в Орловской области вновь остались без зрителей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области вновь ужесточают ограничительные меры по коронавирусу. Послабления, сделанные в середине сентября для любителей посмотреть спортивные соревнования, вновь отменены. Зрителей больше не пустят на физкультурные и спортивные мероприятия.

Соответствующие изменения в указе губернатора от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения» вступают в силу с сегодняшнего дня, то есть со 2 ноября.

Напомним, на первой неделе октября речь шла лишь об ограничении числа участников и зрителей - на один спортивный объект не больше 50 человек. Отсутствие зрителей оговаривалось только при условии, если нельзя организовать соблюдения социальной дистанции на состязаниях.

Согласно последнему распоряжению регионального оперштаба, ограничительные меры действуют до конца 2020 года.

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