Коронавирус в Орловской области: дополнительные меры безопасности будут принимать на массовых мероприятиях

В Орловской области оперативный штаб принял решение об усилении мер санитарной безопасности при проведении массовых мероприятий Фото: Архив "КП"

В Орловской области оперативный штаб принял решение об усилении мер санитарной безопасности при проведении массовых мероприятий. Это связано с ростом статистики по новым случаям заболевания коронавирусом.

События мира культуры и спорта будут проводиться при соблюдении целого списка ограничений. Так, количество зрителей в театрах, музеях, концертных залах и подобных площадках будет строго ограничено. Усилят контроль и при проведении спортивных состязаний.

Участников допустят на один спортивный объект не больше 50, поток людей разграничат (в том числе и растягивая спортивное мероприятие во времени), при невозможности соблюдения социальной дистанции состязания будут проводиться без участия зрителей.

- При нарушении участниками и зрителями мер санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе масочного режима, организаторам принимать все доступные меры по обеспечению безопасности, вплоть до отстранения от соревнований, - рассказывает пресс-служба правительства Орловской области.