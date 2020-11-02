Коронавирус в Орловской области: посетителям кафе и ТЦ будут измерять температуру на входе

Посетителям кафе и ТЦ будут измерять температуру на входе
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
С 1 ноября в Орловской области вступил в силу указ губернатора о недопуске в торгово-развлекательные центры и организации общепита людей с повышенной температурой. Теперь ее будут измерять на входе в ТЦ, кафе, столовые и рестораны.
Напомним, ранее в регионе вступил в силу указ о прекращении работы развлекательных учреждений и общепита после 23.00. Кроме того, в каждом кафе или ресторане должны работать обеззараживатели воздуха.
Ограничительные меры в регионе продлены до конца 2020 года.
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