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Коронавирус в Орловской области: посетителям кафе и ТЦ будут измерять температуру на входе

Людей с повышенной температурой не будут пускать в общепит и развлекательные центры
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Посетителям кафе и ТЦ будут измерять температуру на входе

Посетителям кафе и ТЦ будут измерять температуру на входе

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 1 ноября в Орловской области вступил в силу указ губернатора о недопуске в торгово-развлекательные центры и организации общепита людей с повышенной температурой. Теперь ее будут измерять на входе в ТЦ, кафе, столовые и рестораны.

Напомним, ранее в регионе вступил в силу указ о прекращении работы развлекательных учреждений и общепита после 23.00. Кроме того, в каждом кафе или ресторане должны работать обеззараживатели воздуха.

Ограничительные меры в регионе продлены до конца 2020 года.

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