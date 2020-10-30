Коронавирус в Орловской области, последние новости на 30 октября 2020: продление ограничений, отмена плановой госпитализации, закрытие общепита на ночь

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 30 октября 2020 года Фото: Архив "КП"

О ситуации с коронавирусом в России на сегодняшний день рассказал федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 30 октября 2020 года.

За сутки количество заболевших в регионе вновь превысило сотню человек: заразилось коронавирусной инфекцией еще 125 жителей. Общее число инфицировавшихся COID-19 достигло 11 846 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано столько же пациентов, сколько заболело: покинули больницы или сняты с домашнего наблюдения еще 125 человек. Суммарно, за время пандемии победить болезнь смогли 8 875 жителей региона.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб и еще 2 смертях. За месяцы наблюдение количество скончавшихся пациентов, у которых лабораторно подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, достигло 155.

Инфографика яндекс.ру

Региональный оперативный штаб принял решение продлить ограничительные меры по коронавирусу до конца 2020 года. Это означает, что масочный режим, социальная дистанция и особые правила работы учреждений общепита и других мест массового посещения сохранятся до 31 декабря.

- Мы понимаем, что коронавирус не исчезнет ни через неделю, ни через две, ни через три. Поэтому мы вводим ограничения до конца года. Если ситуация изменится, мы внесем коррективы, - пояснил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В больницах Орловской области временно приостановлено проведения медицинских осмотров, плановая госпитализация и диспансеризация. Орловцев, которым нужна экстренная медицинская помощь, госпитализируют.

В медицинских учреждениях области создано 1268 коек для перебаливающих коронавирусной инфекцией. Свободно из них 164. Об этом рассказал глава депздрава Иван Залогин.

Со 2 ноября в Орловской области общепит, а также развлекательные заведения вроде кальянных и клубов, не смогут работать с 23.00 до 6.00. Временный запрет вводится, пока что, сроком на две недели.

Мы следим за развитием ситуации.