Зампредседателя правления Сбербанка: «Благодаря льготному кредитованию под 2% поддержку получили сотни тысяч компаний»

Сбербанк завершает прием заявок на льготное кредитование по программе 2%. За время действия программы с начала мая в банк поступило более 220 тысяч заявок на льготное финансирование. 150 тысяч заявок было одобрено. Об этом сообщает Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

- Мы полностью использовали лимит, выделенный Сбербанку, и предоставили российским компаниям льготные кредиты на 243 млрд рублей. Из них компаниям малого и среднего бизнеса предоставлено финансирование на 176 млрд рублей, - отмечает Анатолий Попов.

Наибольший спрос проявили компании из сферы транспорта и предприятия розничной торговли. На них приходится примерно по 20% от всего объема выданных банком средств по льготной программе. В совокупности это более 100 млрд рублей.

- Более 15% кредитных средств от всего лимита выданы компаниям сферы услуг, работающим в туризме, спорте, образовании и других индустриях. Мы уже неоднократно подчеркивали важность и своевременность запуска этой программы Правительства и выступали ее самым активным проводником от власти к бизнесу. Благодаря льготному кредитованию под 2% поддержку получили сотни тысяч компаний, которые оказались в сложной ситуации в самый острый период пандемии, но смогли сохранить рабочие места и продолжить свою деятельность. Безусловно, это ощутимая поддержка российского бизнеса и экономики страны в целом, - комментирует Анатолий Попов.

В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк к началу октября по программе 2% представители малого предпринимательства получили 7,5 тысячи кредитов на 6,7 млрд рублей. А представители среднего бизнеса - 454 кредита на сумму 2,2 млрд рублей.