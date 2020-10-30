Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 30 октября

Данные регионального оперштаба

В Орловской области на 30 октября 2020 года подтверждено еще 125 случаев заболевания короанвирусом среди населения. Где выявлены заболевшие и как в целом распространен по региону COVID-19.

За сутки в Орле подтвердилось 69 случаев заболевания среди горожан, в Орловском районе заразилось еще 24 человека, в Ливенском 11, в Свердловском районе заболели 4 жителя, в Малоархангельском районе и Глазуновском инфицировалось по 3 человека, в Дмитровском, Урицком и Сосковском по 2, по 1 жителю заболело в Залегощенском, Верховском, Кромском, Шаблыкинском, Болховском.

За весь период распространения COVID-19 по области больше всего человек заболело в Орле - 6083 жителя, в Орловском районе 1344, в Ливенском 905, в Мценском 724, в Урицком 346, в Болховском 302, в Дмитровском 248, в Новодеревеньковском 173, в Хотынецком 163, в Свердловском 162, в Малоархангельском 144, в Кромском 139, в Покровском 137, в Залегощенском 132, в Колпнянском 128, в Верховском 106.

Есть районы, в которых заболело менее сотни человек. В их числе Новосильский - 90, Должанский - 88, Шаблыкинский - 82, Знаменский - 78, Троснянский - 62, Сосковский - 58, Краснозоренский - 36, Корсаковский - 28.

Всего в Орловской области заболело коронавирусом 11846 человек, выздоровело 8875.

Мы следим за развитием ситуации.