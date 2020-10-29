Коронавирус в Орловской области: запрет на работу кафе и баров по ночам введут на 2 недели

С 1 ноября в Орловской области общепит, а также развлекательные заведения вроде кальянных и клубов, не смогут работать с 23.00 до 6.00 Фото: Ольга СУПОНЕВА

С 1 ноября в Орловской области общепит, а также развлекательные заведения вроде кальянных и клубов, не смогут работать с 23.00 до 6.00. Временный запрет вводится, пока что, сроком на две недели.

О том, что работа увеселительных заведений и общепита станет невозможной по ночам, рассказал губернатор Андрей Клычков в начале недели. Сегодня же это решение официально было озвучено на заседании оперативного штаба.

- Временный запрет на работу предприятий общественного питания и ночных клубов после 23.00 вводится пока на 2 недели. По результатам мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в указанных заведениях будет принято решение о продлении установленного ограничения работы заведений до 23.00 либо об изменении времени их закрытия на 22.00, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Как отметил на заседании оперштаба губернатор, если за эти две недели будет зафиксировано много нарушений, то клубам и барам вовсе грозит закрытие в 10 вечера.

Напомним, в Орловской области до конца 2020-го года продлены ограничения по коронавирусу.