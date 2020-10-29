Коронавирус в Орловской области: ограничения продлили до конца 2020 года

Ограничения по коронавирусу в Орловской области продлили до конца 2020 года
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Сегодня, 29 октября, региональный оперативный штаб принял решение продлить ограничительные меры по коронавирусу до конца 2020 года. Это означает, что масочный режим, социальная дистанция и особые правила работы учреждений общепита и других мест массового посещения сохранятся до 31 декабря.
Напомним, ранее режим повышенной готовности был установлен до конца октября.
- Мы понимаем, что коронавирус не исчезнет ни через неделю, ни через две, ни через три. Поэтому мы вводим ограничения до конца года. Если ситуация изменится, мы внесем коррективы, - пояснил губернатор Орловской области Андрей Клычков.