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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: ограничения продлили до конца 2020 года

Андрей Клычков: «Коронавирус не исчезнет ни через неделю, ни через две, ни через три»
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Ограничения по коронавирусу в Орловской области продлили до конца 2020 года

Ограничения по коронавирусу в Орловской области продлили до конца 2020 года

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 29 октября, региональный оперативный штаб принял решение продлить ограничительные меры по коронавирусу до конца 2020 года. Это означает, что масочный режим, социальная дистанция и особые правила работы учреждений общепита и других мест массового посещения сохранятся до 31 декабря.

Напомним, ранее режим повышенной готовности был установлен до конца октября.

- Мы понимаем, что коронавирус не исчезнет ни через неделю, ни через две, ни через три. Поэтому мы вводим ограничения до конца года. Если ситуация изменится, мы внесем коррективы, - пояснил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

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