В орловских банках нашли несколько десятков фальшивых купюр

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Несколько десятков фальшивых купюр выявили в банках Орловской области за квартал. Чаще всего на сегодняшний день подделывают банкноты номиналом в 5000 рублей.

Всего за несколько месяцев в банк попало 32 поддельные купюры. 27 из них как раз пятитысячные, еще четыре - это купюры по 1000 рублей, а также одна двухтысячная. Несмотря на то, что работников торговли обучает и Банк России, и с ними проводят профилактические встречи полицейские, многие все равно не могут отличить подделку, а порой просто не проявляют бдительности.

- В целом по России в третьем квартале текущего года в банковской системе было выявлено 10922 поддельные банкноты. Этот показатель почти не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также выявлено 3858 поддельных монет номиналом 5 и 10 рублей. Наибольшее количество поддельных денежных знаков зафиксировано в Центральном федеральном и Приволжском федеральном округах, - рассказали "КП" в пресс-службе отделения Банка России в Орловской области.

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