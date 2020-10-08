В супермаркетах Орла продавцы приняли фальшивые пятитысячные купюры

Фальшивые пятитысячные купюры продавцы приняли без сомнений Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле полицейские устроили рейд по супермаркетам, чтобы выяснить насколько способны их работники распознать поддельные деньги. Как оказалось, далеко не все продавцы, в том числе и в крупных сетевых магазинах, могут отличить фальшивые купюры.

Сотрудники подразделения экономической безопасности вместе с общественниками проверили торговые точки в Железнодорожном районе Орла: в последнее время здесь участились случаи сбыта фальшивок. Под видом совершения покупки в нескольких супермаркетах района продавцам предложили на оплату поддельную пятитысячную купюру. И в нескольких случаях кассиры даже не попытались проверить ее на подлинность.

С виду фальшивые деньги не отличаются от настоящих, но это лишь на первый взгляд Фото: Ольга СУПОНЕВА

Полицейские остановили процесс покупки и провели с сотрудниками магазина, а также руководством супермаркетов, профилактическую беседу.

- Сотрудники полиции просят граждан быть внимательными при взаиморасчетах и рекомендуют проверять подлинность каждой денежной купюры. Сообщить информацию о лицах, занимающихся изготовлением и распространением фальшивых денежных знаков, можно по телефону Дежурной части 02 (с мобильного 102) или на телефон доверия регионального УМВД по номеру 41-38-56, - обращаются к орловцам в УМВД России по Орловской области.