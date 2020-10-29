В парке Победы Орла почти готова сеть тропинок

Фото vk.com/klychkov_andrey_official

В Орле продолжается ремонт парка Победы. На какой стадии благоустройство рассказал и показал губернатор Андрей Клычков.

Снимками глава региона поделился на своей странице во Вконтакте.

Фото vk.com/klychkov_andrey_official

- На данный момент на объекте трудятся 230 человек, задействовано 36 единиц техники. Работы ведутся согласно графику, даже с небольшим опережением. Санитарная очистка лесного массива еще продолжается: в день вывозится порядка 30-40 КамАЗов сухостоя и мусора. Тропиночная сеть практически выложена, - написал губернатор.

Фото vk.com/klychkov_andrey_official

Парк Победы в Орле должны полностью привести в порядок в 2021 году. Проект предусматривает масштабное благоустройство с сохранением зеленого лесного массива, главным лейтмотивом обновленного общественного пространства станет Победа.