В парке Победы Орла почти готова сеть тропинок

Фото vk.com/klychkov_andrey_official
В Орле продолжается ремонт парка Победы. На какой стадии благоустройство рассказал и показал губернатор Андрей Клычков.
Снимками глава региона поделился на своей странице во Вконтакте.
Фото vk.com/klychkov_andrey_official
- На данный момент на объекте трудятся 230 человек, задействовано 36 единиц техники. Работы ведутся согласно графику, даже с небольшим опережением. Санитарная очистка лесного массива еще продолжается: в день вывозится порядка 30-40 КамАЗов сухостоя и мусора. Тропиночная сеть практически выложена, - написал губернатор.
Фото vk.com/klychkov_andrey_official
Парк Победы в Орле должны полностью привести в порядок в 2021 году. Проект предусматривает масштабное благоустройство с сохранением зеленого лесного массива, главным лейтмотивом обновленного общественного пространства станет Победа.