ФОТОРЕПОРТАЖ: что происходит за забором в парке Победы Орла

Что происходит за забором в парке Победы? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле разгорается конфликт вокруг парка Победы. Работы по благоустройству здесь только начались, но уже вызвали немало споров.

Буквально неделю назад в парке появился глухой забор, а рядом с ним валы грунта. Туда-сюда ездят большегрузы, от которых пыль поднимается столбом. Жители близлежащих домов недоумевают: что происходит и каким они увидят свой любимый парк-лес через пару недель?

Мы решили посмотреть, что происходит за забором. Масштабы работ впечатляют.

ПУСТЬ НАС УСЛЫШАТ!

Наше знакомство с преображающимся парком Победы началось со звонка в редакцию. В трубке раздался взволнованный женский голос.

- Пишут, что мы, жители Веселой слободы, якобы одобрили благоустройство парка, но это полный бред. Не о таком мы мечтали и сейчас просто в шоке от происходящего. Нас просто никто не слышит! - рассказала нам звонившая.

Жители Веселой слободы рассказали о своем видении благоустройства Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Через пару часов мы уже были на месте. В метрах пятидесяти от большой благоустроительной стройки и недалеко от Центрального стадиона Ленина нас ждала Татьяна, а вместе с ней еще с десяток человек, начиная от молодежи и заканчивая людьми почтенного возраста.

- Когда узнала, что вы приедете, рассказала соседям. Они тоже захотели высказаться об этом безобразии, по-другому просто не скажешь, - пояснила наша собеседница, опережая мой вопрос.

Далее Татьяна поведала нам, как решилась на звонок в редакцию и с чего началась эта история для нее и других местных жителей.

- В конце 2019 года мы увидели в средствах массовой информации сообщения, что объявлен конкурс на лучшую концепцию развития парка Победы и Дворянского гнезда. Решили не отмалчиваться, а активно принять участие в обсуждении. Еще тогда, во время работы проектной мастерской, мы высказывали свои предложения, но их так никто и не учел, - говорит Татьяна.

Как призналась нам женщина, для нее парк – это часть всей ее жизни. Она живет неподалеку от него уже больше 30 лет. За это время вырастила четверых детей и всегда с малышней гуляла по этим узким тропинкам, дышала свежим лесным воздухом вдали от городского шума и суеты. Грядущие радикальные изменения для нее стали шоком.

Работа кипит Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Мы узнали о проекте - победителе конкурса также из СМИ. Скажу честно, мы все были удивлены, что за него так много людей проголосовали. Лично мы, жители Веселой слободы, голосовали против. Скажу сразу, мы не против благоустройства, но точно не такого, какое здесь затеяли, - добавляет Татьяна.

В это время многочисленные участники встречи оживляются и начинают активно поддерживать мою собеседницу.

- Вот-вот, именно! Мы не против благоустройства, но нам не нужны аттракционы, кафешки и сцены в ста метрах от наших частных домов. Для них уже есть места в детском и городском парках. Пусть хотя бы здесь оставят территорию для тихих прогулок, занятий спортом на свежем воздухе, а не на пыльном асфальте, - вторит Татьяне еще одна жительница Веселой слободы Ксения.

Участники спонтанной встречи единогласно «за» ремонт пешеходных давным-давно заасфальтированных дорожек, спил засохших и уже погибших деревьев, установку фонарей и лавочек. Первоначально они думали, что так и будет, но потом поняли реальный масштаб и это их вовсе не обрадовало.

Туда-сюда снуют груженые машины Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Мы не дремучие люди и не говорим: оставьте нам эти дебри. Мы за чистоту, порядок, восстановление тропинок и уборку сухостоя. А вот тот проект, который нам всем представили, крайне негативно на всех нас скажется. О свежем воздухе и тишине можно будет забыть. Знаете, что нам на это говорят в городской администрации: это ваши проблемы, езжайте дышать свежим воздухом в Медведеский лес, - продолжает Татьяна.

Еще один камень преткновения – большая детская площадка и сцена, которые хотят сделать в центре парка. По словам местных жителей, как раз на этом месте проходит канализационный трубопровод под высоким давлением и поэтому делать здесь подобные объекты просто опасно для жизни и здоровья малышей.

Горит сухая листва или деревья? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пока люди на перебой высказывали свое недовольство происходящим за нашими спинами шел практически непрекращающийся поток грузовых машин, обдающих нас пылью.

Проезжающие водители с настороженностью смотрели на нас из кабин. По всей видимости, весть о подозрительных гостях уже успела разлететься по строительной площадке. Ворота были открыты и мы решились войти.

ЗА ЗАБОРОМ

Общая картина и настроение местных жителей на тот момент уже была ясна. Они не против благоустройства, но его формат – спорный.

Но что же происходит за забором? Может на самом деле у страха глаза велики, как говорится в пословице?

Навстречу нам и еще нескольким местным жителям вышел мужчина в костюме цвета хаки. Представился он как Вячеслав Жернов, производитель работ на объекте. Конечно, сразу было видно, что нашей «делегации» он был не рад, но и не препятствовал работе и даже согласился пообщаться.

- Мы производим работы согласно заключенному договору и выигранному контракту на тендере. Сейчас мы делаем реконструкцию старых дорожек (снимаем старое полотно и готовимся к укладке плитки), оборудуем велодорожки и проводим санитарную очистку территории. Закончить должны до 1 мая 2021 года. На сайте госзакупок все указано, - рассказывает сотрудник подрядной организации.

Представитель фирмы-подрядчика рассказал о работе, которая ведется в парке Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Возмущения жителей Веселой слободы Вячеслав считает абсолютно необоснованными, утверждая, что все работы идут строго с соблюдением всех правил. Вот и забор установили, чтобы никто случайно под технику не попал или спиленное дерево на голову не упало, и информационный щит повесили. Вот только сделали это через неделю после прихода на объект, а охрана здесь вообще появилась только 8 октября.

Мы попросили показать хоть какие-нибудь документы, по которым сейчас ведется вырубка деревьев и обустройство дорожек. Вячеслав не стал возражать и провел нас в свой вагончик. На столе действительно лежала схема-план.

- Вот, мы работаем строго по ней. Никакой отсебятиной мы не занимаемся, что утвердили, то и делаем. Претензии по поводу детских площадок и тому подобное – это ни к нам. Это уже второй этап благоустройства, а мы занимаемся первым, - говорит производитель работ на объекте, разворачивая схему.

Однако внятно ответить куда вывозят землю из парка, Вячеслав не смог. Вроде по первоначальной версии, ее снимают со старых дорожек, ссыпают за забором, а потом заново уложат.

Пронумерованные деревья пойдут под снос Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Местные жители, негодуют, задают вопрос: куда же тогда «Камазы» с землей едут?

- Как куда едут? Сейчас ссыпят за забором и вернутся, - говорит представитель подрядчика и тут, как назло, очередной большегруз полный черной земли проносит вдаль.

Мужчина замолкает и идет к воротом, словно пытаясь догнать тот самый «Камаз». Он уже далеко, а Вячеслав все еще идет мимо забора и пытается кому-то дозвониться. По всей видимости, водителю.

- А давайте мы вам покажем, как тут наш парк поджигают? Пару дней назад все вместе тушили. Вот так гуляли и заметили огонь, хорошо, что во время позвонили в МЧС и ребята не дали пламени верхами пойти. Восемь очагов за один день в одном месте. Думаете это случайно? – говорит наш попутчик Михаил.

Мы углубляемся в парк. Неожиданно нас догоняет Вячеслав и опять что-то говорит про землю, мол та плохая земля вперемешку с асфальтом, для возвращения в парк уже не пригодная. Ее просто утилизируют.

После он также неожиданно исчезает, а мы продолжаем путь на место возгорания. Находится оно на огороженной территории. Вскоре мы находим первую точку, где бушевал огонь. Пень, оставшийся от дерева все еще тлеет и от него идет тепло. Идем дальше и находим второе пепелище. Вновь точечное. Вокруг деревья с красными крестами и цифрами – признак того, что они пойдут под снос.

Скоро парк Победы будет не узнать Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже на обратном пути, полностью облепленные пылью, мы оценивает масштаб работ – техники здесь достаточно, машины активно привозят сюда упаковки с бордюрами и плиткой, а увозят снятую с дорожек землю.

Кажется, на этом наши съемки закончены. Мы идем к воротам, через которые и заходили. Но неожиданно к ним подходит улыбающийся мужчина в черном костюме и с рацией и начинает закрывать дверь. Мы ускоряемся.

- Теперь вы останетесь здесь. Наряд полиции уже выехал, - говорит, улыбаясь, мужчина. Он так нам и не представился и не предъявил документы.

Зайти за ворота просто, а выйти - только после составления протокола Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Через некоторое время он надевает медицинскую маску и бейдж с надписью «охрана» и идет открывать ворота. Полиция приехала. После этого «охранник» говорит прибывшим стражам порядка, что люди пересекли территорию охраняемого объекта и идет оформлять протокол, правда не совсем ясно, о чем?

Прогулка заканчивается встречей с полицейскими Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Запрос о планах благоустройства парка Победы мы направили в городскую администрацию и продолжаем следить за ситуацией. Орловцам же стоит воздержаться от прогулок в парке: не из-за загадочной «охраны» в черном, а из-за работающей строительной техники и падающих деревьев.