Руководителем Орловского района стала Лилия Пиняева. Фото: пресс-служба администрации района

Во вторник, 27 октября, Орловский район официально обрел нового руководителя. Вместо Юрия Парахина, ушедшего на должность мэра областного центра, пост главы районной администрации заняла Лилия Анатольевна Пиняева.

Решение о новом назначении приняли депутаты районного совета народных депутатов на 51-м заседании. Пока 41-летняя Лилия Пиняева значится временно исполняющей обязанности.

Ранее новый руководитель занимала пост первого заместителя главы администрации района по правовому обеспечению и земельно-имущественным отношениям.

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