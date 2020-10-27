Мэром Орла стал Юрий Парахин Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мэром Орла стал Юрий Парахин. Сегодня, 27 октября, его кандидатуру на заседании городского совета единогласно поддержали 24 депутата. Прямой конкурент Юрия Николаевича - Владимир Филонов получил ноль голосов.

Юрий Парахин пообещал, что стабилизирует ситуацию в Орле к 2023 году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Тайному голосованию предшествовало представление программы развития Орла на ближайшие пять лет и вывод областного центра из долговой ямы. Своими мыслями об этом глава Орловского района Юрий Парахин и руководитель регионального отделения ОНФ Владимир Филонов поделились с открытой трибуны.

Владимир Филонов получил ноль голосов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В центре внимания кандидатов оказались проблемы дефицита бюджета, многомиллионные долги города, ситуация с аварийными домами, транспортом, МУПами, ЖКХ и благоустройством. Каждый предложил свой вариант улучшения жизни в Орле, однако вопросов к кандидатам возникло немало. Особо пристально депутаты разбирали программу Юрия Парахина. Программу его оппонента, основанную на мнении и запросах жителей, большинство назвало не достаточно проработанной в части конкретных мер.

Депутаты задавали вопросы кандидатам более полутора часов. Имя победителя стало известно через два с половиной Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Впрочем, стоило только кандидатам представить свои программы, как в зале заседаний закипели бурные прения. Депутаты, получившие возможность обратиться к претендентам с вопросами, более полутора часов не отпускали их с трибуны.

В самый жаркий момент обсуждения зал заседания покинули девять народных избранников, отказавшиеся участвовать в «предрешенных выборах». Однако сорвать голосование не удалось. Спустя два с половиной часа президиум огласил результаты.

Как следует из заявлений участвовавших в голосовании депутатов, они поддержали кандидатуру Парахина, так как у него большой опыт руководящей работы и более конкретизированная программа. Филонов же, по их словам, еще недостаточно подготовлен на такой ответственный пост.

24 депутата поддержали кандидатуру Юрия Парахина Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новый мэр Орла пообещал, что стабилизирует ситуацию до конца 2023 года. По его словам за этот срок он сделает так, что в областном центре у бюджетных организаций не будет заблокированных счетов и кредитной задолженности муниципалитета в целом. Один из механизмов получения средств должно стать повышение собираемости налогов, оптимизация расходов, сокращения части неэффективных МУПов, сотрудничество с бизнесом и участие в федеральных программах.

СПРАВКА «КП»

Юрий Николаевич Парахин родился 24 июля 1977 года в Орле. Окончил Суворовское военное училище в Твери, затем Ярославское высшее военное финансовое училище по специальности «Экономист». Второе высшее – «Юрист».

В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2011 году — докторскую диссертацию в сфере экономических наук.

Работал в банковских организациях Москвы и Орла, являлся сотрудником главного управления Центрального банка по Орловской области. С 2004 по 2009 год - на руководящих должностях предприятий в сфере строительства жилья, дорог и объектов инфраструктуры.

Затем был назначен заместителем Председателя Правительства Орловской области. До 2014 года курировал блок финансово-экономического развития.

Последние четыре года являлся главой Орловского района.