В Орловской области восстановили парк усадьбы Шеншиных в Волково. Фото: пресс-служба администрации Мценского района

В Орловской области закончилось благоустройство старинного парка в бывшей усадьбе Шеншиных в деревне Волково Мценского района. Масштабные работы по реконструкции начались весной 2020 года, в канун 200-летия поэта Афанасия Фета.

Напомним, усадьба в Волково уникальна тем, что именно здесь у своих родственников Фет познакомился с Тургеневым. В своих воспоминаниях он неоднократно об этом вспоминал. Кроме того, это единственная сохранившаяся до наших дней в Орловской области усадьба рода Шеншиных.

Благоустройство продолжится в 2021 году. Фото: пресс-служба администрации Мценского района

В благоустройство территории парка было вложено 2 773 046 рублей. Теперь здесь появились ротонда, пешеходные тропинки, освещение, лавочки и урны, проведены работы по очистке усадебного пруда. Приемка работ прошла 12 октября.

- Безусловно, парк станет одной из достопримечательностей Волково, которую с гордостью будут демонстрировать гостям. Благоустройство будет продолжено и в следующем году. Пока проходит обсуждение проектов по дальнейшему развитию территории отдыха, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Мценского района.