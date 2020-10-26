В преддверии зимы для орловской Дорожной службы купят новую технику Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Для "Дорожной службы" Орловской области в преддверии зимы купят новую технику. На приобретение машин выделено 5 миллионов рублей.

- Планируется приобрести машину дорожного мастера и коммунальную машину МК-03 со щеткой и погрузчиком с ковшом. Казенному учреждению Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» поручено подготовить заявки на закупки, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

По условиям контракта, техника должна быть поставлена в автопарк Дорожной службы до 15 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зимней уборкой сезона 2020-2021 в Орле займется Спецавтобаза. Обойдется городу содержание дорог в зимний период в 170 миллионов рублей...(далее).