Зимняя уборка улиц Орла обойдется в 170 миллионов рублей

Зимней уборкой сезона 2020-2021 в Орле займется Спецавтобаза Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Зимней уборкой сезона 2020-2021 в Орле займется Спецавтобаза. Обойдется городу содержание дорог в зимний период в 170 миллионов рублей.

Контракт на выполнение работ сейчас формируется, он охватывает период с 1 октября 2020 года по 31 марта 2021. Стоит отметить, что сюда входит и осеняя уборка: пока не придут холода рабочие будут убирать листву, мыть улицы, косить траву, следить за чистотой урн и остановок. Не исключается и ямочный ремонт.

Зимой в список дел войдет расчистка снега на проезжей части и тротуарах, его вывоз, а также борьба с гололедицией.

- Согласно условиям муниципального контракта, Спецавтобаза должна перейти на зимнюю уборку 15 октября 2020 года, однако заказчик вправе давать указания о переходе к выполнению того или иного вида сезонной уборки в зависимости от фактических погодных условий, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.