Министр труда РФ обсудил с Игорем Артамоновым реализацию проекта по социальным контрактам

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Рабочая встреча министра труда и социальной защиты РФ с руководителем Липецкой области состоялась в Москве. Антон Котяков и Игорь Артамонов обсудили ряд актуальных вопросов.

Одной из ключевых тем стала реализация в регионе пилотного проекта по заключению социальных контрактов. Глава Минтруда России положительно оценил работу региона. «Липецкая область активно включилась в реализацию этого проекта. Сегодня мы видим неплохие результаты. Необходимо сделать акцент на долгосрочных инструментах, доступных для граждан в рамках социального контракта, — поиск работы, открытие собственного дела, обучение, если оно приводит к дальнейшему трудоустройству», – отметил Антон Котяков.

На сегодняшний день в Липецкой области реализуется 2780 соцконтрактов. Большинство из них в связи с пандемией коронавируса выданы на решение сложной жизненной ситуации. Востребованы у населения социальные контракты на открытие ИП. Наименьший интерес липчане проявляют к предложениям по переобучению и поиску работы. В связи с этим Игорь Артамонов предложил перераспределить процентное соотношение средств и объединить невостребованные направления.

«Наша задача получить хороший результат от этой программы. Прежде всего, понизить уровень бедности и улучшить качество жизни населения», – сказал Игорь Артамонов.

Ещё одной темой разговора стала инициатива руководителя Липецкой области о переводе услуг соцзащиты и центра занятости в офисы «Мои Документы».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.