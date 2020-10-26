Министр экономического развития РФ обсудил с Игорем Артамоновым перспективы развития экономики региона

.

Министр экономического развития РФ встретился с главой администрации Липецкой области. Максим Решетников и Игорь Артамонов обсудили актуальные вопросы развития экономики региона.

Был рассмотрен опыт Липецкой области по мониторингу национальных проектов. Отмечалось, что регион воше л в число лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», в котором участвуют уже 50 липецких предприятий. Одной из ключевых тем стала поддержка малого бизнеса. Игорь Артамонов рассказал о мерах поддержки предпринимателей в период пандемии, о грантах на развитие собственного дела, комплексном сопровождении социальных контрактов.

«Совместные усилия федеральных и региональных органов власти, направленные на поддержку бизнеса в период пандемии, дополняют друг друга и позволяют поддержать предпринимателей», - сказал Максим Решетников.

«Мы будем и дальше продолжать эту работу, находить инструменты, чтобы поддержать бизнес в непростых условиях», - отметил Игорь Артамонов.

Еще одной темой разговора стало привлечение инвестиций, в том числе с помощью особых экономических зон. Минэконоразвития неоднократно отмечало высокую эффективность ОЭЗ «Липецк», в которую входит более 60 резидентов из 15 стран. Игорь Артамонов предложил внести изменения в существующую нормативную базу для улучшения работы особых экономических зон. Министр экономического развития РФ отметил, что эти предложения будут рассмотрены. Также сторон обсудили возможность проведения Всероссийского форума по развитию ОЭЗ на площадке ОЭЗ ППТ «Липецк» в 2022 году.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.