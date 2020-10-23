Более 3000 транспортных средств в Черноземье подключены к бесконтактной системе оплаты проезда Сбербанка

В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта мы подводим итоги транспортных проектов: количество оплат банковскими картами в Орловской и Тамбовской областях превысило отметку по 2 млн транзакций в месяц. А всего на территории Черноземья с участием ПАО Сбербанк в качестве банка-эквайера успешно работают транспортные проекты в Воронеже, Курске, Орле и Тамбове. К бесконтактной системе оплаты проезда на текущий момент подключено более 250 перевозчиков и 3000 транспортных средств. Ежедневно пассажиры в Черноземье совершают более 120 тыс. поездок с использованием бесконтактных банковских карт.

Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Владимир Салмин:

«Сегодня транспортный эквайринг Сбербанка работает на 3 тысячах транспортных средств в городах Черноземья и эти цифры продолжают увеличиваться. Удобные, безопасные и инновационные решениям помогают миллионам россиян с комфортом перемещаться на общественном транспорте. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с нашими партнерами. Искренне поздравляем их с профессиональным праздником».

Напомним, что пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Бесконтактные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

В 2020 году были запущены различные акционные предложения совместно с платежными системами Visa, Mastercard, «Мир» в четырех областях Черноземья. С ноября планируется проведение еще более десяти акций.

Сбербанк уделяет повышенное внимание обеспечению проезда льготной категории пассажиров, которые имеют право на особые условия проезда. В 2019 году была запущена новая технология Social ID, которая позволяет применять для оплаты льготного проезда обычную банковскую карту «Мир» любого банка. Это сокращает временные затраты льготников на получение какой-то отдельной транспортной карты или бумажного проездного — можно использовать имеющуюся банковскую карту, на которую уже приходит пенсия и другие социальные зачисления.