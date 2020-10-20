Коронавирус в Орловской области: заболевание нашли у вице-спикера облсовета

Коронавирус подтвердился у вице-спикера облсовета Михаила Вдовина Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области коронавирус продолжает поражать не только простых жителей, но и руководство облцентра и региона в целом. На больничный ушли председатель горсовета Василий Новиков, экс-глава администрации Орла Александр Муромский, заболел вместе с семьей губернатор Андрей Клычков.

Вчера, 19 октября, стало известно, что положительным тест на COVID-19 у главы регионального заксобрания Леонида Музалевского. Сегодня же к числу инфицированных примкнул и вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

Признаки заболевания у него также проявились накануне. Сегодня же, 20 октября, пришли результаты тестирования, подтвердившие заражение коронавирусом. Об этом вице-спикер сообщил сам на своей странице в соцсетях.

- Заболел, тест положительный. Состояние терпимое. Врачи молодцы. Буду изучать проект областного бюджета, - написал Михаил Вдовин.

В настоящее время все заболевшие проходят лечение и находятся в изоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Андрей Клычков о коронавирусе: "Температура 39, с утра не то что не можешь встать, ты не спал". Губернатор Орловской области рассказал о том, как переносит коронавирусную инфекцию (подробнее).