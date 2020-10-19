Андрей Клычков о коронавирусе: "Температура 39, с утра не то что не можешь встать, ты не спал"

Андрей Клычков рассказал о своем самочувствии

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о своем самочувствии. Уже неделю глава региона переболевает коронавирусом.

Несмотря на обстоятельства, губернатор провел традиционный прямой эфир с жителями в социальных сетях. В самом начале эфира он развеял слухи о том, что лечится в Москве и о своей госпитализации: в онлайн вышел из дома, где сейчас и работает удаленно.

- Я не мог себе представить, что столь быстро могут происходить изменения. Когда ты, казалось бы, получил положительный тест, у тебя ничего не болит, ты думаешь, что с завтрашнего дня вернешься к работе…но у тебя температура 39 в ночь, с утра ты не можешь не то что встать, ты не спал. Ничего хорошего, мягко сказать, - поделился с орловцами губернатор.

После Андрей Евгеньевич добавил, что в целом состояние нормальное, он лечится и ждет, когда же можно будет выйти на работу.

Также глава региона в который раз попросил орловцев соблюдать элементарные меры безопасности по COVID-19: использовать средства защиты дыхания в общественных местах, по возможности носить перчатки.

- Не понаслышке говорю: это тяжелая болезнь, которую лучше избежать. Берегите себя, - резюмировал Клычков.

В Орловской области вот уже который день регистрируется больше сотни случаев заражения, уровень госпитализации выше, чем весной. Количество заразившихся коронавирусом приблизилось к 10,5 тысячам человек.

Мы следим за развитием ситуации.

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