Коронавирус в Орловской области: в больницах заняты почти все ковидные койки

Свободными остаются всего 10 % мест в медучреждениях области Фото: Архив "КП"

В Орловской области заняты почти все койки в медучреждениях, предназначенные для больных коронавирусом. О непростой ситуации рассказал губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в инстаграме накануне вечером, 19 октября.

По данным на вчерашний вечер, в области заняты 1133 ковидных койки, при этом людям приходится лежать даже в коридорах. Свободными остаются всего 10 % мест в разных медучреждениях области: где-то по одной койке, где-то по 2-3. При этом госпитализируют далеко не всех орловцев, заразившихся коронавирусной инфекцией, а только тех, кому действительно необходимо лечение в больнице и пристальное наблюдение врачей.

- На сегодняшний день все койки находятся в ручном режиме подсчета. Говорить о том, что у нас достаточно свободный коечный фонд я бы не стал. Наступает момент, когда нужно смотреть кого госпитализировать. Это вынужденная мера, никто не ожидал и не знал, что у нас такие темпы будут. Невозможно в каждом регионе сделать по 100 тысяч инфекционных палат и обеспечить их кадрами. К сожалению приходится это говорить, - рассказал Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что сейчас главная задача департамента здравоохранения - наращивать коечный фонд. Вопрос этот, в том числе, обсуждался вчера на совещании с минздравом.

Мы следим за развитием ситуации.